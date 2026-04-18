La Juventus di Luciano Spalletti si prepara per il prossimo impegno contro il Bologna, ma la squadra si trova in difficoltà a causa dell’allarme legato a Yildiz. Intanto, si mantiene vivo il sogno di portare a Torino Bernardo Silva, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La formazione bianconera si allena con attenzione prima di affrontare la partita, mentre il tecnico valuta le scelte da adottare in vista del match.

La Juventus di Luciano Spalletti entra in modalità emergenza alla vigilia del posticipo contro il Bologna. Mentre l’eco del lutto per Manninger scuote ancora la Continassa, il campo restituisce notizie preoccupanti: Kenan Yildiz e Khephren Thuram hanno svolto lavoro differenziato, mettendo a rischio l’ossatura della squadra per la sfida dello Stadium. Se per il francese filtra un cauto ottimismo legato alla gestione dei carichi, il “dieci” turco è un vero e proprio rebus: il suo forfait costringerebbe il tecnico a una rivoluzione offensiva totale. Senza l’estro di Yildiz e con il peso delle assenze di Vlahovic e Milik, Spalletti è pronto a lanciare Jeremie Boga dal primo minuto, con il dubbio se utilizzarlo come ala pura o “falso nove” per non dare punti di riferimento ai rossoblù.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, allarme Yildiz e sogno Bernardo Silva: Spalletti sfida il Bologna

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