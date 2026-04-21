Il centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, ha annunciato la decisione di lasciare la Premier League dopo aver trascorso nove stagioni nel club. La sua volontà di cambiare reparto ha suscitato interesse tra diverse squadre europee, tra cui la Juventus. Nel frattempo, il tecnico Spalletti avrebbe dato il suo assenso a un possibile trasferimento, mentre il club francese si prepara a sfidare il Barcellona per aggiudicarsi il giocatore.

Il centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, ha comunicato la volontà di lasciare la Premier League dopo nove stagioni. La Juventus, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, ha avviato i contatti tramite il Direttore Sportivo Damien Comolli per portare il portoghese a Torino, ma deve superare la concorrenza del Barcellona. L’operazione si sviluppa su un binario tecnico-familiare. Il classe 1994 ha messo il ritorno in penisola iberica come priorità assoluta per ragioni private: parte della famiglia della moglie risiede stabilmente a Barcellona. Nonostante il legame affettivo con la meta catalana, il club di Joan Laporta non ha ancora affondato il colpo, frenato da una situazione finanziaria che impone estrema cautela sugli ingaggi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bernardo Silva-Juve: Comolli sfida il Barcellona. C’è il sì di Spalletti

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