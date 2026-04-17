Bernardo Silva alla Juve? Due club europei e la MLS in corsa per il fuoriclasse in uscita dal Manchester City | chi ci pensa

Sul mercato dei trasferimenti, il centrocampista del Manchester City è al centro di un'asta tra diversi club europei e la MLS, con la Juventus che si è aggiunta alla corsa. La società bianconera sta valutando un investimento per assicurarsi il giocatore, mentre Barcellona e Galatasaray sono tra le altre squadre interessate. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono accordi formali.

di Luca Fioretti Bernardo Silva alla Juve? La dirigenza affronta aspramente Barcellona e Galatasaray per vincere la ricca corsa al prezioso talento. Il futuro di Bernardo Silva rappresenta il tema assolutamente centrale delle odierne e caldissime dinamiche internazionali. La certezza della separazione a parametro zero dal Manchester City sta scatenando una vera e propria asta, con il centrocampista di 31 anni che fa inevitabilmente gola a molte realtà. La Juventus resta in fortissimo pressing, ma la dirigenza sa di dover superare una corsa estremamente complessa e pericolosamente insidiosa. Le prossime settimane saranno totalmente decisive per indirizzare in maniera chiara e definitiva la corsa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve? Due club europei e la MLS in corsa per il fuoriclasse in uscita dal Manchester City: chi ci pensa Notizie correlate Bernardo Silva Juve, lascerà il Manchester City: ora è ufficiale! L’annuncio del club e tutti i dettagli sul suo futurodi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juve, il portoghese lascerà il Manchester City a giugno. Leggi anche: Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò…». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester City; Ora è ufficiale: Bernardo Silva non rinnova col City. La Juve prepara l'affondo decisivo; Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; Niente Juve per Bernardo Silva? Il PSG si inserisce nella corsa al portoghese. Manchester City, addio a Bernardo Silva: si decide il futuro e la Juventus…Durante la sua permanenza al Manchester City, Bernardo Silva ha accumulato un palmarès impressionante. Con 451 presenze, il centrocampista portoghese ha vinto 19 trofei, tra cui sei Premier League, ... newsmondo.it Juventus, Bernardo Silva lascia il Manchester City: annuncio ufficiale, la strategia di ComolliBernardo Silva lascia il Manchester City: annuncio ufficiale e futuro tutto da scrivere. La Juventus ci prova con il piano di Comolli, ecco l'offerta. sport.virgilio.it Il mercato della Juve: piani, strategie e nomi. Da Bernardo Silva a Goretzka, l'agenda di Comolli e Spalletti facebook Il mercato della #Juve: piani, strategie e nomi. Da #BernardoSilva a #Goretzka, l'agenda di #Comolli e #Spalletti x.com