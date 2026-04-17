Bernardo Silva alla Juve? Due club europei e la MLS in corsa per il fuoriclasse in uscita dal Manchester City | chi ci pensa

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato dei trasferimenti, il centrocampista del Manchester City è al centro di un'asta tra diversi club europei e la MLS, con la Juventus che si è aggiunta alla corsa. La società bianconera sta valutando un investimento per assicurarsi il giocatore, mentre Barcellona e Galatasaray sono tra le altre squadre interessate. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono accordi formali.

di Luca Fioretti Bernardo Silva alla Juve? La dirigenza affronta aspramente Barcellona e Galatasaray per vincere la ricca corsa al prezioso talento. Il futuro di  Bernardo Silva  rappresenta il tema  assolutamente centrale  delle odierne e caldissime dinamiche internazionali. La certezza della separazione a parametro zero dal Manchester City sta scatenando una vera e propria asta, con il centrocampista di  31  anni che fa inevitabilmente gola a molte realtà. La  Juventus  resta in  fortissimo pressing, ma  la dirigenza  sa di dover superare una corsa  estremamente complessa  e pericolosamente insidiosa. Le prossime settimane saranno  totalmente decisive  per indirizzare in maniera  chiara  e  definitiva  la corsa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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