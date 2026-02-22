Dosso da impazzire | prima italiana sotto i 7 sui 60 e mondiale stagionale indoor

A Torun, un’atleta italiana ha stabilito un nuovo record personale sui 60 metri indoor, migliorando di due centesimi il risultato ottenuto lo scorso anno agli Europei di Apeldoorn. La sua prestazione, di 6

Zaynab Dosso entra nella storia dell'atletica italiana. La 26enne azzurra a Torun è diventata la prima italiana a correre i 60 metri sotto i 7", vincendo in 6"99 l'ultima tappa Gold del World Indoor Tour 2026. Tempo che fatalmente rappresenta il mondiale stagionale. Con questo tempo Dosso ha migliorato ovviamente anche il suo record italiano, stabilito l'anno scorso agli Europei di Apeldoorn, oltre che raggiungere Julien Alfred in testa alla graduatoria mondiale stagionale. Zaynab, oltre a diventare la prima italiana di sempre a scendere sotto i 7 secondi sui 60 metri è anche quinta in assoluto a livello europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

EPOCALE! Prima donna sotto i 7 secondi! Zaynab Dosso scrive la storia italiana della velocità: mondiale stagionale!Zaynab Dosso ha battuto un record storico, stabilendo un nuovo limite italiano nei 60 metri piani.

