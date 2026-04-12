Erik Cardoso ha corso i 100 metri in un tempo notevole, coronando una serie di prestazioni di rilievo, dopo aver vissuto un episodio drammatico aereo. Dieci giorni fa, mentre viaggiava da San Paolo verso Atlanta, l’aereo su cui era a bordo ha subito un’esplosione del motore, con l’incendio che ha coinvolto la cabina. L’incidente ha causato grande paura tra i passeggeri, prima che l’atterraggio di emergenza fosse eseguito in sicurezza.

Erik Cardoso ha affrontato un periodo molto complicato e difficile: dieci giorni fa si trovava a bordo di un aereo partito da San Paolo alla volta di Atlanta, ma poco dopo il decollo è avvenuta l’esplosione di un motore e il fuoco ha iniziato a divampare. Fortunatamente la situazione non si è rivelata tragica e tutti i viaggiatori sono tornati a terra sani e salvi, ma indubbiamente lo shock è stato notevole per il velocista brasiliano, reduce dalla semifinale disputata sui 60 metri ai Mondiali Indoor di Torun (6.66). Il 26enne si è lasciato alle spalle l’episodio e ieri ha giganteggiato sui 100 metri proprio a San Paolo (Brasile), in occasione di un meeting locale: strabiliante tempo di 9.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Erik Cardoso firma il mondiale stagionale dei 100 dopo un’esplosione aerea: tempo sublime, poi la brutta notizia…

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