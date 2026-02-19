Jujutsu Kaisen Gege Akutami non si ferma | dopo il sequel il mangaka vuole continuare la storia

Gege Akutami ha annunciato nuovi progetti dopo il successo di Jujutsu Kaisen. L’autore giapponese ha deciso di proseguire la sua avventura nel mondo dei manga, anche se il sequel del popolare fumetto ha attirato molta attenzione tra i fan. Non si ferma qui: Akutami ha già in mente idee per espandere ulteriormente l’universo di Jujutsu Kaisen, coinvolgendo anche nuovi personaggi e trame. La sua determinazione si riflette nelle recenti dichiarazioni, lasciando intendere che i lettori dovranno aspettarsi ancora molte sorprese.

Chi pensava che la fine di Jujutsu Kaisen avesse segnato una pausa lunga e riflessiva per Gege Akutami dovrà ricredersi. A poco più di un anno dalla conclusione della serie originale, il mangaka è già tornato in scena. Dopo il sequel Jujutsu Kaisen Modulo, Gege Akutami lascia intendere di voler continuare a dedicare la sua vita al manga. Tra nuovi progetti, possibili spin-off e un franchise ancora in espansione, l'universo di Jujutsu Kaisen sembra tutt'altro che concluso. Dopo Jujutsu Kaisen Modulo, un autore che rifiuta il silenzio La traiettoria creativa di Gege Akutami negli ultimi anni è stata tutt'altro che prevedibile.