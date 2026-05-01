Nella giornata di ieri, il difensore ha saltato gli allenamenti senza comunicare la sua assenza ai responsabili del club. La società ha appreso dell’assenza solo successivamente, senza ricevere alcuna comunicazione ufficiale da parte del giocatore. La sua assenza ha generato preoccupazione tra i dirigenti, che stanno cercando di chiarire le ragioni di questa situazione.

Nella giornata di ieri, Juan Jesus ha fatto preoccupare non poco la società azzurra con un’assenza momentanea che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento, non avvertendo e rispondendo al Napoli: spunta il reale motivo dell’episodio. Juan Jesus assente a Castel Volturno. Come riportato da Repubblica, il difensore brasiliano era assente al Training Center di Castel Volturno senza aver avvisato nessuno. Antonio Conte aveva fissato la seduta per le 11.30, orario a cui Juan Jesus semplicemente non si è presentato. Qualche ora di preoccupazione c’è stata: un’assenza non comunicata, a questi livelli, è sempre una sorpresa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Castel Volturno, Juan Jesus assente agli allenamenti: il difensore non avverte il Napoli

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