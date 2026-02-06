Torna Rrahmani giocherà con Juan Jesus e Buongiorno
Il Napoli ritrova Rrahmani, che torna in campo dopo l’infortunio. Il difensore sarà titolare accanto a Juan Jesus, mentre Buongiorno si prepara in panchina. Domani i partenopei affrontano il Genoa alle 18, con Conte che può contare anche su Milinkovic Savic, anche se non partirà dall’inizio. La squadra vuole continuare la serie positiva e fare risultato in trasferta.
Domani si gioca: Genoa-Napoli, opre 18. Conte recupera Rrahmani e anche Milinkovic Savic che però andrà in panchina. Non ancora Politano. Scrive Repubblica Napoli: L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina. La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Capitolo rinnovi: Rrahmani, Juan Jesus e McTominay
In vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.
Ballottaggio in difesa: Juan Jesus favorito su Buongiorno
Nel reparto difensivo del Napoli, si prepara un confronto tra Juan Jesus e Buongiorno.
