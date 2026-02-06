Torna Rrahmani giocherà con Juan Jesus e Buongiorno

Da ilnapolista.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ritrova Rrahmani, che torna in campo dopo l’infortunio. Il difensore sarà titolare accanto a Juan Jesus, mentre Buongiorno si prepara in panchina. Domani i partenopei affrontano il Genoa alle 18, con Conte che può contare anche su Milinkovic Savic, anche se non partirà dall’inizio. La squadra vuole continuare la serie positiva e fare risultato in trasferta.

Domani si gioca: Genoa-Napoli, opre 18. Conte recupera Rrahmani e anche Milinkovic Savic che però andrà in panchina. Non ancora Politano. Scrive Repubblica Napoli: L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina. La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

torna rrahmani giocher224 con juan jesus e buongiorno

© Ilnapolista.it - Torna Rrahmani, giocherà con Juan Jesus e Buongiorno

Approfondimenti su Genoa Napoli

Capitolo rinnovi: Rrahmani, Juan Jesus e McTominay

In vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.

Ballottaggio in difesa: Juan Jesus favorito su Buongiorno

Nel reparto difensivo del Napoli, si prepara un confronto tra Juan Jesus e Buongiorno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: REPUBBLICA - TORNA RRAHMANI: CONTRO IL GENOA GIOCHERÀ DAL 1° MINUTO; Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma; NEWS – Zaccagni, i tempi di recupero! Dybala, Ferguson, Kean, Rrahmani, J. Martinez, Simeone…; Napoli, quando tornano gli infortunati? Rrahmani può giocare a Genova, c'è la data per il ritorno di Di Lorenzo.

torna rrahmani giocherà conAnguissa, Politano, Milinkovic-Savic, Rrahmani: chi torna e chi no in Genoa-NapoliInfortunati Napoli - Novità in casa Napoli verso la sfida col Genoa: chi torna fra Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic e Rrahmani? fantamaster.it

torna rrahmani giocherà conRrahmani può recuperare per Genova, Politano da vedere. Tra 20 giorni torna a Napoli De BruyneCorsport: con Rrahmani saranno da valutare Milinkovic e Mazzocchi. De Bruyne, una volta a Castel Volturno, completerà la riatletizzazione ... ilnapolista.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.