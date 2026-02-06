Il Napoli ritrova Rrahmani, che torna in campo dopo l’infortunio. Il difensore sarà titolare accanto a Juan Jesus, mentre Buongiorno si prepara in panchina. Domani i partenopei affrontano il Genoa alle 18, con Conte che può contare anche su Milinkovic Savic, anche se non partirà dall’inizio. La squadra vuole continuare la serie positiva e fare risultato in trasferta.

Domani si gioca: Genoa-Napoli, opre 18. Conte recupera Rrahmani e anche Milinkovic Savic che però andrà in panchina. Non ancora Politano. Scrive Repubblica Napoli: L’allenatore (non ci sarà la conferenza stampa di vigilia, ormai è diventata un’abitudine) deciderà oggi la formazione nel corso dell’ultimo allenamento, ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla Fiorentina. La novità è il rientro di Rrahmani: il leader del reparto arretrato ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torna Rrahmani, giocherà con Juan Jesus e Buongiorno

In vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.

Nel reparto difensivo del Napoli, si prepara un confronto tra Juan Jesus e Buongiorno.

