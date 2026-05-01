Il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento del Napoli a Castel Volturno senza avviso e per diverse ore è stato irreperibile. Nel tardo pomeriggio ha poi contattato il club, fornendo una spiegazione sulla sua assenza. La situazione ha attirato l’attenzione dei responsabili della società, che stanno monitorando gli sviluppi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai motivi dell’assenza del giocatore.

Juan Jesus non si è presentato all’allenamento del Napoli ieri a Castel Volturno, senza preavviso. Il difensore brasiliano è rimasto irreperibile per diverse ore prima di contattare il club nel tardo pomeriggio. Lo riporta Repubblica, secondo cui “ qualche ora di preoccupazione c’è stata. Nessuno è riuscito a mettersi in contatto con Juan Jesus, lo smartphone ha squillato a vuoto per parecchio tempo”. La seduta era fissata alle 11:30, la penultima prima della trasferta decisiva di Como. Come scrive ancora Repubblica, il giocatore “ha avuto un problema da risolvere e per questo motivo non si è presentato a Castel Volturno per l’allenamento. Il Napoli ovviamente lo attende nelle prossime ore per capire nei dettagli cosa sia accaduto”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus assente all’allenamento del Napoli: irreperibile per ore, poi la spiegazione al club

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