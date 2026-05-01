Nel cuore del Borgo di Faenza, un nuovo locale ha aperto le sue porte, portando con sé l’aroma di caffè appena macinato e un’atmosfera vivace. L’attività è stata avviata da Irina, che ha deciso di investire in questa avventura, creando un punto di ritrovo per residenti e visitatori. La nuova caffetteria si distingue per il suo stile e per l’intenzione di offrire un’esperienza diversa nel quartiere.

C’è un’energia nuova che attraversa il Borgo di Faenza, un miscuglio di profumo di caffè appena macinato e l’entusiasmo di chi ha deciso di rimettersi in gioco con il sorriso. In via Saviotti 4, negli spazi che un tempo ospitavano il bar Baronda, ha acceso le insegne il Joka Caffè, un progetto che porta la firma di Irina Karaj. Inaugurato lo scorso 28 marzo, il locale non è solo un bar tabaccheria rinnovato nello stile, ma la realizzazione di un sogno professionale coltivato per anni dietro il bancone. Irina Karaj non è certo una novizia del settore. La sua è una storia fatta di gavetta e passione: "Faccio la barista da quando avevo 18 anni. Ho sempre lavorato a Faenza e, dopo tanto tempo come dipendente, ho sentito che era arrivato il momento di creare qualcosa di mio, un posto che riflettesse il mio modo di intendere l’accoglienza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Joka Caffè, la scommessa di Irina

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