Caffè e farmaci | quando la pausa caffè interferisce con la terapia

La pausa caffè, per molti italiani, è un momento sacro che non si può saltare. Ma ora emerge un altro aspetto: bere il caffè mentre si assumono farmaci può creare problemi. Alcuni medicinali, infatti, interagiscono con la caffeina, riducendone l’efficacia o causando effetti indesiderati. Non tutti sono consapevoli di questa possibile interferenza, che potrebbe compromettere la terapia senza volerlo. È importante quindi fare attenzione e chiedere al medico o al farmacista se si può continuare a godersi il rituale quotidiano senza rischi.

La pausa caffè è uno dei rituali quotidiani più irrinunciabili per gli italiani. Infatti, non si tratta di una semplice bevanda da sorseggiare, ma di un momento di socialità con amici e colleghi, un modo per staccare dal lavoro e dallo studio, oppure per prendersi un paio di minuti con sé stessi. Eppure, in pochi sanno che il caffè può interferire con alcuni medicinali, integratori e terapie farmacologiche che si stanno seguendo. La caffeina, che è la principale molecola contenuta all’interno di questa bevanda consumata in tutto il mondo, presenta degli effetti diretti sul sistema nervoso, sul metabolismo e sull’ assorbimento intestinale. 🔗 Leggi su Dilei.it

