Da sempre John Lennon è noto per essere costantemente in prima fila nel portare ideali di pace, onestà e uguaglianza utili per abbattere le frontiere e le disparità tra gli individui, in un mondo fin troppo brutale che si dimentica dei più deboli. In un’epoca caratterizzata da rivoluzioni popolari, trasformazioni radicali e una voglia irrefrenabile di cambiare le cose, eliminando i retaggi obsoleti del passato per ridare forma al presente e al futuro, la musica dell’ artista anglosassone trova terreno fertile per inserirsi in un contesto perfetto per i messaggi da trasmettere. Ogni suo brano è un’attenta analisi del momento storico...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - John Lennon e la lotta per i diritti umani: “Working Class Hero” come simbolo di rivolta contro una società decadente

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Venduto a una cifra record il pianoforte sul quale John Lennon ha composto “Lucy In The Sky With Diamonds”Ci sono strumenti, ci sono cimeli che fanno gola ai collezionisti, e ci sono pezzi di storia della musica.

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John Lennon, ricordi e canzoni dalla A alla ZLennon raccontò di essere stato un amante della folksinger, ma lei smentì in un'intervista del 1983. La cantante raccontò di essere stata invitata a viaggiare con i Beatles, ma che una volta finiti in ... repubblica.it

JOHN LENNON E YOKO ONO/ Storia di un amore leggendario dall’inizio alla tragica fineJohn Lennon e Yoko Ono: la storia d'amore leggendaria tra il cantante dei Beatles e l'artista giapponese ha segnato un'epoca ed è rimasta iconica. John Lennon e Yoko Ono, sono loro i protagonisti ... ilsussidiario.net

Radio1 Rai. . #Musica Il film-concerto "Power To The People" di #JohnLennon & #YokoOno torna in sala in versione rimasterizzata e restaurata, solo questa sera, 29 aprile. Un'occasione unica per rivedere i due concerti di beneficienza di New York del 1972. - facebook.com facebook