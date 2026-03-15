Venduto a una cifra record il pianoforte sul quale John Lennon ha composto Lucy In The Sky With Diamonds

È stato venduto all’asta il pianoforte su cui John Lennon ha scritto “Lucy In The Sky With Diamonds”. La cifra raggiunta è una delle più alte mai registrate per uno strumento musicale di questo genere. Tra gli oggetti messi in vendita ci sono anche altri cimeli che attirano l’attenzione dei collezionisti, ma il pianoforte ha attirato le maggiori attenzioni.

Ci sono strumenti, ci sono cimeli che fanno gola ai collezionisti, e ci sono pezzi di storia della musica. Il pianoforte su cui John Lennon ha composto alcuni dei brani più celebri dei Beatles, appena venduto a una cifra record, appartiene senza dubbio a quest’ultima categoria. Il cantautore lo utilizzò durante la realizzazione dell’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band; ora Christie’s ha venduto lo strumento -un pianoforte verticale Broadwood – a New York da per 3,247 milioni di dollari. Il pianoforte di John Lennon ha stabilito un nuovo record. L’acquirente ha superato di parecchio la stima iniziale, che prevedeva una cifra compresa tra i 400. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Venduto a una cifra record il pianoforte sul quale John Lennon ha composto “Lucy In The Sky With Diamonds” Articoli correlati Leggi anche: Il figlio di John Lennon al Santa Maria della Scala: “Mi piacerebbe fare qui una mostra” Il mito di John LennonSarà l’età e la nostalgia della giovinezza, ma ascolto spesso la musica di John Lennon. Contenuti e approfondimenti su John Lennon Discussioni sull' argomento Venduto a una cifra record il pianoforte di John Lennon; David Gilmour, la sua chitarra Black Strat venduta all'asta a 14,5 milioni di dollari: è record assoluto; Auroro Borealo: Se lo dici nel modo giusto, si può dire tutto; Lateral: I want(ed) my MTV, una storia in sei parti (2). Venduto a una cifra record il pianoforte di John LennonIl pianoforte su cui John Lennon compose alcune delle canzoni più celebri dei Beatles ha stabilito un nuovo record nelle aste dedicate alla band. Lo strumento - un pianoforte verticale Broadwood utili ... rockol.it VENDUTO A UNA CIFRA RECORD IL PIANOFORTE DI JOHN LENNON Quello su cui il Beatle scrisse “Lucy In The Sky With Diamonds” Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757652/john-lennon-pianoforte-venduto-cifra-record-asta-lucy-sky-diamonds facebook John Lennon, il suo amplificatore del 1965 è stato salvato a Ferrara. E ora cerca una nuova casa x.com