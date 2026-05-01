Job4Women 115 donne all' incontro dei Centri per l’impiego a Fiorano Modenese

Lo scorso mercoledì 29 aprile si è tenuto a Fiorano Modenese un evento dedicato alle donne in cerca di lavoro, organizzato dai Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano con il patrocinio del Comune. L’iniziativa si è svolta presso Casa Corsini e ha visto la partecipazione di 115 donne, che hanno preso parte all’incontro.

Grande partecipazione al Job4Women organizzato lo scorso mercoledì 29 aprile dai Centri per l'impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, e ospitato presso Casa Corsini.Sono state 115 le donne che hanno preso parte all'iniziativa a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tre incidenti in due ore a Fiorano Modenese, mattina difficile sulle stradeL'episodio più grave si è verificato intorno alle 7:30 del mattino in corrispondenza della rotatoria situata tra via Santa Caterina e la... Sport tradizionali, a Fiorano Modenese si assegnano i titoli nazionali di RuzzoloneIl fascino senza tempo degli sport popolari torna protagonista nel cuore della "Sport Valley" emiliana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Grande partecipazione mercoledì 29 aprile al Job4Women di Fiorano Modenese; Ennesimo Film Festival, domani il secondo giorno di proiezione della Selezione Ufficiale; Nicola Ferrari presenta il nuovo EP Your Time Is Now. In radio il singolo Incancellabile. Job4Women a Fiorano Modenese. 115 donne e 7 imprese all’evento organizzato dai Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e PavulloL’incontro lo scorso mercoledì 29 aprile dai Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese [……] ... sassuolonotizie.it CENTRI ESTIVI: LE ISCRIZIONI APRONO IL 4 MAGGIO Fiorano Modenese - Al via le iscrizioni per i centri estivi.Dal 4 al 18 maggio 2026 si può presentare domanda online. Dal 4 al 18 maggio 2026 sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi comunali, dedic facebook