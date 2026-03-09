Tre incidenti in due ore a Fiorano Modenese mattina difficile sulle strade

Nella mattinata di oggi a Fiorano Modenese si sono verificati tre incidenti stradali in rapida successione. Le collisioni sono avvenute nel giro di poche ore, causando disagi e rallentamenti sulla viabilità locale. Le autorità intervenute hanno gestito le situazioni, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche. La situazione ha reso difficile il traffico fin dalle prime ore del giorno.

L'episodio più grave si è verificato intorno alle 7:30 del mattino in corrispondenza della rotatoria situata tra via Santa Caterina e la Circondariale San Francesco. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Comando della Polizia Locale, il conducente di un furgone che procedeva a velocità moderata in direzione Sassuolo-Maranello ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo. Il veicolo ha prima urtato violentemente il cordolo della rotonda per poi innescare una sbandata fatale, finendo per schiantarsi frontalmente contro un camion che viaggiava nell'opposto senso di marcia. L'impatto è stato notevole. Se l'autista del mezzo pesante è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo, il conducente del furgone è rimasto drammaticamente incastrato tra le lamiere contorte del suo mezzo.