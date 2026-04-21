Sport tradizionali a Fiorano Modenese si assegnano i titoli nazionali di Ruzzolone

Il fascino senza tempo degli sport popolari torna protagonista nel cuore della "Sport Valley" emiliana. Sabato 25 e domenica 26 aprile i campi di gioco di Fiorano Modenese ospiteranno il primo Campionato italiano a terne di lancio del ruzzolone.L’iniziativa è promossa dalla FIGeST Federazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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