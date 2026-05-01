In occasione dell’International Jazz Day, Siena Jazz organizza una giornata di eventi al Santa Maria della Scala. La manifestazione vede la partecipazione di jazzisti e artisti che si esibiscono in diverse performance. L’evento si svolge presso il complesso storico, coinvolgendo pubblico e artisti in un programma dedicato alla musica jazz. La giornata è stata confermata dall’organizzazione come parte delle celebrazioni ufficiali della ricorrenza.

In occasione dell’ International Jazz Day, Siena Jazz conferma il proprio ruolo internazionale con una giornata di eventi al Santa Maria della Scala. L’iniziativa rientra nel progetto JazzAble, sostenuto dai fondi Pnrr. La manifestazione ha proposto un programma tra formazione, performance e sperimentazione artistica, coinvolgendo studenti, docenti e pubblico. Tra gli appuntamenti, la mostra "Jazz Frames", lezioni-concerto per le scuole e la conferenza conclusiva, con un collegamento internazionale con il festival jazz di Bangkok, al quale stanno partecipando studenti senesi, e la partecipazione al network globale del jazz. Nel pomeriggio a prendersi la scena sono stati i giovani della Peter Pan Orchestra, mentre la serata è stata dedicata a concerti e produzioni originali, tra cui un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - JazzAble al Santa Maria. La musica sposa l’arte

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