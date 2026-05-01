Durante la trasmissione pomeridiana de La Volta Buona, Jasmine Carrisi ha parlato della sorella Ylenia, ricordando che non era ancora nata quando lei viveva con i genitori. Ha aggiunto di apprezzare il fatto di poter conoscere meglio sua sorella attraverso i racconti del padre. La conversazione si è concentrata sui ricordi familiari e sul modo in cui le storie di Ylenia vengono tramandate.

Nel salotto pomeridiano de La Volta Buona, Jasmine Carrisi si apre sulla sorella Ylenia: “Non ero ancora nata e non ho potuto vivere Ylenia, né tutto il resto. Però è come se l’avessi vissuta attraverso i racconti del mio papà, perchè ha solo cose positive da dire su di lei”. La più piccola delle figlie di Albano, interpellata sulla sorella scomparsa nel 1994, di cui ha da poco parlato Romina Power a Belve, aggiunge con delicatezza: “E’ una ragazza che ha imparato sei lingue in autonomia, che leggeva, che era curiosa del mondo. Tra l’altro si stava per laureare. E’ una ragazza dall’intelligenza straordinaria. Mi fa sempre piacere rivivere questi racconti tramite lui e sapere anche come si affronta questo tipo di dolore così grande, che è difficile da immaginare”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Jasmine Carrisi nel ricordo di Ylenia: “Mi fa piacere riviverla attraverso i racconti di papà”

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