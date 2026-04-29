Il caso di Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993, riapre dopo trent'anni un'inchiesta in Louisiana. Nuovi elementi investigativi sono stati acquisiti recentemente, portando alla riapertura del fascicolo. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli investigatori, che stanno analizzando le prove per fare chiarezza su quanto accaduto alla donna in quella data.

? Cosa sapere Ylenia Carrisi scompare a New Orleans il 31 dicembre 1993.. Nuovi elementi investigativi a Louisiana riaprono il caso dopo trent'anni.. Il 31 dicembre 1993, una telefonata tra Ylenia Carrisi e Romina Power segna l’inizio di un enigma internazionale che ha trasformato la scomparsa della figlia di Al Bano in uno dei misteri più oscuri legati alla città di New Orleans. Nata a Roma il 29 novembre 1970, la primogenita del celebre cantautore di Cellino San Marco era diventata un volto noto in Italia, grazie anche al suo ruolo come valletta nel telequiz La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno nel 1989. La giovane, che aveva scelto di esplorare mondi lontani tra l’Ecuador e Londra, si trovava in Louisiana quando la sua traccia si è interrotta bruscamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Ylenia Carrisi: l’ombra di New Orleans e il legame col killer

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