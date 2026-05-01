Dopo aver vinto contro il tennista francese nella semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’azzurro ha commentato la varietà di gioco messa in mostra durante il match e ha parlato dell’importanza di recuperare tra un turno e l’altro, così come tra un torneo e l’altro. Ha inoltre affermato che l’obiettivo è prepararsi al meglio per la prossima sfida a Roma.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul transalpino Arthur Fils nella semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro si è soffermato sulla varietà di gioco mostrata quest’oggi e sull’importanza del riposo tra un turno e l’altro e tra un torneo e l’altro. Le prime impressioni dell’azzurro: “P rima di tutto, sono molto contento della partita di oggi. Domani sarà una giornata di relax e non penso ancora troppo alla finale. Certo, sono felicissimo di giocare la mia prima finale qui; significa tantissimo per me. È stato, ancora una volta, un torneo fantastico. Qualunque cosa accada domenica, sarà stato un altro grande torneo “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Roma sarà un’altra storia, sto cercando di recuperare il più possibile”

Notizie correlate

Jannik Sinner: “Sto cercando il giusto bilanciamento nei punti importanti e c’è una cosa che non mi piace…”Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells.

È finalmente un Sinner brillante: battuto Shapolavov, è agli ottavi a Indian Wells. “Sto cercando di alzare il livello”Prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sinner di nuovo a Roma da n.1: 3.540 punti presi ad Alcaraz in due mesi; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, l'incognita sul programma tra Madrid e Roland Garros; Jannik Sinner - Elmer Møller al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP.

Jannik Sinner non garantisce la sua presenza a Roma: Vedremo cosa succederàGrazie al successo contro Arthur Fils in due set, l'azzurro è diventato il quarto tennista della storia, il più giovane, a raggiungere l'ultimo atto in tutti e nove i Masters 1000 e domenica avrà la ... tennisworlditalia.com

Jannik Sinner arriverà a Roma in vetta alla Race ATP: ha già più punti di quelli necessari per le Finals dello scorso annoIl forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid consente all'azzurro Jannik Sinner di arrivare a Roma in testa sia nel ranking che nella Race ATP: nella ... oasport.it

Un altro strepitoso record per Jannik Sinner: nessuno come lui nei Masters 1000 - facebook.com facebook

Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categor x.com