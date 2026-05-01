Jacobs a Savona! Il colpo di Marco Mura per il Continental Tour

Venerdì si è svolto a Savona l’appuntamento di Sprint Zone, con ospite Marco Mura, ideatore e organizzatore del meeting internazionale di atletica. La manifestazione si inserisce nel circuito Continental Tour, attirando atleti e appassionati da diverse nazioni. La serata ha visto protagonisti diversi atleti, tra cui un atleta di rilievo che ha portato a termine una corsa significativa. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario dell’atletica internazionale.

Per l’appuntamento del venerdì di Sprint Zone ospite Marco Mura, ideatore e organizzatore del prestigioso meeting internazionale di Savona, pronto a vivere una nuova edizione da protagonista nel panorama dell’atletica mondiale. Il Meeting di Savona, promosso da quest’anno nel circuito Continental Tour Bronze, conferma la sua tradizione di grande spettacolo dopo 14 edizioni di successo. Anche nel 2026 non mancheranno sfide di altissimo livello, soprattutto nelle gare veloci. Grande attesa per la presenza di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, vero colpo di scena dell’evento. In pista anche la primatista italiana Zaynab Dosso, pronta a regalare spettacolo nella velocità femminile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacobs a Savona! Il colpo di Marco Mura per il Continental Tour Jacobs a Savona! Il colpo di Marco Mura per il Continental Tour Notizie correlate Jacobs in gara al meeting di Savona il 20 maggio: “Obiettivo Giochi 2028”Marcell Jacobs torna a gareggiare in Italia e lo farà al Meeting Internazionale Città di Savona in programma il prossimo 20 maggio. Antonio La Torre: “Siamo qui per costruire il futuro. Ottima notizia il rientro di Jacobs a Savona”Ultimi giorni di attesa in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone tra sabato 2 e domenica 3 maggio come primo grande appuntamento... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jacobs e Savona, una lunga storia di sfide; Marcell Jacobs, la stagione riparte dal meeting di Savona: debutto il 20 maggio; Jacobs riparte dai 100 metri del meeting di Savona dove tutto è cominciato; Booom: Marcell Jacobs esordisce a Savona il 20 maggio!. Jacobs a Savona! Il colpo di Marco Mura per il Continental TourPer l’appuntamento del venerdì di Sprint Zone ospite Marco Mura, ideatore e organizzatore del prestigioso meeting internazionale di Savona, pronto a ... oasport.it Booom: Marcell Jacobs esordisce a Savona il 20 maggio!SAVONA – Dopo l’esordio alla Fontanassa da Campione Olimpico nel 2022, Marcell Jacobs aprirà il suo 2026 agonistico correndo mercoledì 20 maggio i 100 metri della quindicesima edizione del Meeting int ... msn.com Andiamo nel fortino della capolista! Trasferta insidiosa per la prima squadra di mister Marco Mura attesa ad una prova super per sovvertire i pronostici della vigilia! I gialloblù andranno, infatti, a fare visita al Monte Alma, capofila solitaria della classifica di - facebook.com facebook