Nell’attesa delle World Relays 2026, in programma a Gaborone il 2 e 3 maggio, si avvicinano le competizioni di atletica leggera che apriranno la stagione outdoor italiana. Nel frattempo, si segnala il rientro di un atleta importante a Savona, evento che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori. La preparazione degli atleti prosegue con impegno in vista degli imminenti campionati internazionali.

Ultimi giorni di attesa in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone tra sabato 2 e domenica 3 maggio come primo grande appuntamento della stagione all’aperto su pista per l’atletica leggera italiana. La spedizione azzurra arrivata ieri in Botswana presenta tanti volti nuovi e guarda sicuramente al futuro, dovendo fare i conti con alcune defezioni pesanti soprattutto in campo maschile. “ La definirei un’Italia giovane. Siamo qui per costruire il futuro. Abbiamo una marea di esordienti a livello assoluto, le nostre matricole in questo evento sono ben 9. Sarà interessante testare alcuni di questi ragazzi che così bene hanno fatto a livello giovanile e capire il loro impatto in una competizione assoluta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonio La Torre: “Siamo qui per costruire il futuro. Ottima notizia il rientro di Jacobs a Savona”

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