rinascita scafati destini incrociati possibile nuova sfida ai playoff

Domenica al campo di Flaminio si sfideranno due squadre con obiettivi diversi: una vicina alla promozione in Serie A, l’altra alla qualificazione ai playoff. La squadra di casa, Rinascita-Scafati, sta cercando di mantenere la posizione utile per salire di categoria, mentre Rimini mira a conquistare un posto tra le prime otto classificate della classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Domenica al Flaminio si incroceranno i destini di due squadre che al momento sono alla caccia di obiettivi differenti, con Scafati che è a un passo dalla Serie A e Rimini che vuol provare ad agganciare i playoff. E se non fosse l’ultima volta quest’anno? La probabilità c’è, esiste e non è neanche del tutto marginale. Con un successo della Dole, infatti, le probabilità di promozione dei campani diminuirebbero esponenzialmente. La Givova, in quel caso, tornerebbe direttamente nel massimo campionato solo se dovessero perdere anche Fortitudo e Pesaro. La classifica nei piani alti, dunque, rimarrebbe identica a quella attuale, con Scafati e Vuelle a 50 e Bologna a 48.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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