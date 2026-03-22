Ieri all’Euganeo si sono affrontati due ex allenatori del Benevento, uno dei quali ha deciso di far esonerare il suo collega. I due, con passati condivisi nei campionati italiani, si sono trovati di fronte in una sfida che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La partita ha visto protagonisti due tecnici con storie legate alla stessa squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Destini incrociati per due ex allenatori del Benevento che ieri si sono affrontati all’Euganeo. Complice il blitz del Palermo di Inzaghi arrivato in piena zona Cesarini, il Padova ha deciso di voltare pagina esonerando il tecnico Matteo Andreoletti che solo un anno fa aveva riportato i biancoscudati in serie B. Fatale al trainer le quattro sconfitte di fila che hanno fatto precipitare il Padova in una zona di classifica pericolosa con lo spettro dei play out. Da qui la scelta di allontanare Andreoletti e ora in pole position per prendere il suo posto c’è Guido Pagliuca, a novembre accostato anche al Benevento. “Il Calcio Padova – si legge nella nota – comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Matteo Andreoletti ed il suo staff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inzaghi fa esonerare Andreoletti: destini incrociati per due ex Benevento

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