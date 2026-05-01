Italia sollevata | nessun commissario FIGC dopo l’avviso UEFA

Dopo l’avviso inviato dalla UEFA, l’Italia non ha nominato alcun commissario per la FIGC. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state prese ulteriori misure o nomine in merito alla gestione della federazione calcistica nazionale. La situazione rimane invariata mentre si attende eventuali sviluppi futuri.

"> Il Futuro del Calcio Italiano: Nessun Commissario per la FIGC. ZENICA, BOSNIA ED ERZEGOVINA – 31 MARZO: Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, e Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, osservano prima della partita di play-off UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, al Stadion Bilino Polje. Foto di Getty Images. La questione del commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha sollevato preoccupazioni riguardo al futuro del calcio in Italia, in particolare alla possibilità che il paese possa perdere il diritto di co-ospitare gli Europei del 2032.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Italia sollevata: nessun commissario FIGC dopo l’avviso UEFA. Notizie correlate Caso Rocchi, la Uefa: «Nessun contatto con la Lega Serie A, ma stiamo seguendo la vicenda FIGC»Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Leggi anche: UEFA prende posizione sul caso arbitri: «Nessun colloquio con la Lega Serie A ma seguiamo la situazione riguardante la FIGC». La nota ufficiale