La Uefa ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la Lega Serie A riguardo al caso Rocchi. Tuttavia, ha precisato di monitorare attentamente la situazione legata alla FIGC. La federazione europea ha confermato di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda senza aver stabilito comunicazioni ufficiali con le parti italiane coinvolte. La posizione ufficiale è stata resa nota attraverso una comunicazione stampa.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, la Uefa: «Nessun contatto con la Lega Serie A, ma stiamo seguendo la vicenda FIGC»

Notizie correlate

Caso Rocchi, la Lega Serie A prende posizione: «Necessario commissariamento FIGC, credibilità del sistema non può essere in dubbio»Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato.

Caso Rocchi, interviene la Lega Serie A: «Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato». Chiesto il commissariamento della FIGCSassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Marotta: Non abbiamo arbitri graditi e non graditi, tutto questo ci meraviglia; Caso Rocchi, possibile il commissariamento della Figc? Ecco cosa dicono le norme; Caso Rocchi, terremoto nel calcio italiano: Inter sotto osservazione, cosa rischia · LaC News24; Repubblica - Non solo il caso di Udinese-Parma, Rocchi accusato di altre interferenze col VAR. Indagini su spese e rimborsi a Lissone, sentito un tassista.

Caso Rocchi, CorSera: In caso di commissariamento Figc, gravi conseguenze dalla UefaIl Corriere della Sera analizza gli scenari in caso di commissariamento della Federcalcio, delineando possibili conseguenze pesantissime. La UEFA avrebbe già fatto sapere alla Lega di Serie A, tramite ... tuttonapoli.net

Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it

Come "Gioca Jouer"! Emergono nuovi dettagli nel caso Rocchi: secondo quanto riportato da "La Repubblica", stando alla procura di Milano l'interventismo di Rocchi rischia di acquisire sfaccettature sempre più impensabili! Non solo bussate al vetro, ma un - facebook.com facebook

Graziano #Cesari a Pressing sul caso Rocchi: "Chi è che non ha parlato con Rocchi Io ho parlato con Rocchi tantissime volte, ci messaggiavamo sulle partite. Chi è che non ci ha parlato Giornalisti penso tantissimi, tantissimi. Poi, io voglio dire, se avessi fatt x.com