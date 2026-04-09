Italia-Grecia oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge la partita tra Italia e Grecia valida per la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. L'incontro si terrà in un impianto europeo e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming online. Le squadre si affrontano nel programma della competizione internazionale, con orario e dettagli sulla visione disponibili sui canali ufficiali.

La sfida tra Settebello ed ellenici sarà la terza del programma odierno ed avrà inizio alle ore 16.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri si giocherà Spagna-Ungheria, prevista alle ore 18.45 italiane. Queste quattro squadre sono già tutte qualificate alle Finals di luglio in Australia. Il Settebello è sulla strada giusta! Croazia affondata e pass per la fase finale di World Cup! LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno! Civitanova firma il grande scalpo e pareggia la serie! Bottolo e Nikolov sugli scudi, Verona ko Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (26-24; 25-21; 21-25; 25-22) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e ha. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Molti pensano a Francia, Grecia, Italia e Spagna quando prenotano la loro destinazione estiva europea ideale. Ma nuovi dati indicano che c'è un nuovo Paese sulla scena #EuropeInMotion https://l.euronews.com/tIBd - facebook.com facebook