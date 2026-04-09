Italia-Grecia oggi in tv World Cup pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Oggi va in onda in televisione la partita tra Italia e Grecia, valida per la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. La gara si svolge in un orario stabilito e sarà possibile seguirla anche in streaming. La competizione coinvolge diverse nazioni e prosegue con altre sfide nelle prossime giornate.

Si apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, giovedì 9 aprile, il Settebello inaugurerà il proprio cammino nel Gruppo C affrontando proprio i padroni di casa ellenici nel match che aprirà il raggruppamento. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI PALLANUOTO DALLE 16.30 La sfida tra Settebello ed ellenici sarà la terza del programma odierno ed avrà inizio alle ore 16.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri si giocherà Spagna-Ungheria, prevista alle ore 18.45 italiane. Queste quattro squadre sono già tutte qualificate alle Finals di luglio in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingLa sfida tra Settebello ed ellenici sarà la terza del programma odierno ed avrà inizio alle ore 16. Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; L'Italia torna in campo tra due mesi, arriva l'annuncio ufficiale: chi sarà il Ct degli Azzurri a giugno contro la Grecia?; Italia, il 7 giugno amichevole con la Grecia: chi potrebbe essere il ct degli Azzurri in quella partita; Gattuso traghettatore fino a giugno? Due amichevoli in programma con i giovani. Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it L'Italia torna in campo, amichevole con la Grecia: fissata la dataL'Italia si sta leccando le ferite dopo la clamorosa sconfitta ai play off Mondiali contro la Bosnia. La mancata qualificazione ai Mondiali ha spinto Gabriele Gravina a dimettersi nella giornata di og ... msn.com Molti pensano a Francia, Grecia, Italia e Spagna quando prenotano la loro destinazione estiva europea ideale. Ma nuovi dati indicano che c'è un nuovo Paese sulla scena #EuropeInMotion https://l.euronews.com/tIBd - facebook.com facebook