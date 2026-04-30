A poche settimane dall'inizio del torneo nordamericano, le quote per il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 sono in calo. La possibilità di una partecipazione italiana sta attirando l’attenzione sia degli addetti ai lavori sia dei bookmaker, che monitorano attentamente le variazioni delle scommesse. La situazione attuale si concentra sulle probabilità di un ritorno della nazionale azzurra nel torneo che si svolgerà in Nord America.

A poche settimane dal fischio d’inizio del torneo nordamericano, l’ipotesi di un ritorno dell’ Italia ai Mondiali 2026 non è più solo una suggestione per tifosi nostalgici, ma una possibilità concreta che sta scuotendo i vertici del calcio internazionale e le lavagne dei principali bookmaker. Il possibile ripescaggio degli Azzurri, legato a doppio filo all’aggravarsi della crisi diplomatica tra Stati Uniti e Iran, ha subito un’accelerazione improvvisa dopo l’intervento diretto della Casa Bianca. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, la questione è ufficialmente approdata sulla scrivania di Gianni Infantino, presidente della FIFA, attraverso una formale richiesta siglata da Paolo Zampolli, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia ai Mondiali 2026? Crollano le quote per il ripescaggio

ITALIA FUORI DAI MONDIALI - Ritorno al futuro

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