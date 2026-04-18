Idranti e lacrimogeni guerriglia in strada in Italia | il video degli scontri

A Milano si sono svolte manifestazioni di segno opposto con un grande spiegamento di forze di polizia. Da un lato, i sostenitori di un partito politico e dei suoi alleati si sono radunati in piazza Duomo, mentre dall’altro, tre cortei di gruppi antifascisti e sociali si sono mossi verso il centro della città. Durante gli scontri tra le due parti sono stati usati idranti e lacrimogeni, con momenti di guerriglia in strada.

Milano vive una giornata segnata da manifestazioni contrapposte e da un ampio dispositivo di sicurezza: la mobilitazione della Lega con gli alleati dei Patrioti europei in piazza Duomo e, in parallelo, tre cortei di area antifascista e sociale diretti verso il centro. Durante il corteo di area antagonista organizzato contro il raduno dei Patrioti europei in piazza Duomo, si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine. All’angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone, circa seicento manifestanti hanno proseguito in direzione del centro verso largo Toscanini, dove l’area risultava sbarrata dai mezzi delle forze dell’ordine. Secondo...🔗 Leggi su Tvzap.it

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