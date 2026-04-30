Questa notte, le autorità israeliane hanno fermato una flottiglia di civili in acque internazionali vicino a Creta. Nonostante il coinvolgimento di navi provenienti da diversi paesi europei, l’Unione Europea non ha preso alcuna posizione ufficiale in merito all’operazione. Israele ha spiegato di aver intercettato le imbarcazioni per ragioni di sicurezza, senza ulteriori dichiarazioni sul motivo dell’arresto o sulle modalità di intervento.

Questa notte, Israele ha potuto arrestare dei civili in acque internazionali vicino a Creta perché l’Unione Europea gli ha permesso di fare tutto ciò che ha fatto in Palestina fino ad oggi. Ciò che è successo è la naturale conseguenza di anni di impunità garantita politicamente da governi europei e opposizioni senza spina dorsale, incapaci di andare oltre dichiarazioni vuote e morali da conferenza stampa. Le gerarchie razziali di questo mondo sono riprodotte ed estremamente amplificate da Israele, il quale può permettersi di uccidere duecento palestinesi al giorno, ma deve fare molti più calcoli prima di uccidere un occidentale. E il senso...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele ferma la Flotilla vicino a Creta ma l’Europa tace: così l’Ue finisce calpestata nel suo spazio geopolitico

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