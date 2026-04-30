Crisi Flotilla | Meloni ferma Israele ultimatum per gli italiani

Il governo italiano ha richiesto il rilascio immediato di cittadini italiani sequestrati da forze israeliane al largo di Cipro, dopo il sequestro della nave Global Sumud Flotilla. Il governo ha anche chiesto che siano rispettati i principi del diritto internazionale e ha espresso preoccupazione per la situazione dei connazionali coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

? Cosa sapere Israele sequestra la Global Sumud Flotilla con cittadini italiani al largo di Cipro.. Il governo Meloni chiede il rilascio immediato dei connazionali e garantisce il diritto internazionale.. Giovedì 30 aprile 2026, Meloni presiede un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla operato da Israele in acque internazionali al largo delle coste greche. La tensione diplomatica si è accesa bruscamente ieri sera, quando le forze israeliane hanno bloccato i mezzi della spedizione umanitaria in una zona di mare non soggetta alla giurisdizione di singoli Stati, vicino alle zone costiere di Cipro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Flotilla: Meloni ferma Israele, ultimatum per gli italiani Notizie correlate Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno... Flotilla, Meloni fa pressione su Israele: ‘Libertate subito gli italiani’Il governo italiano interviene sul caso recente che ha coinvolto gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Contenuti e approfondimenti Flotilla, l’annuncio di Giorgia Meloni è appena arrivato: Fatelo subito!L'attuale scenario geopolitico nel bacino del Mediterraneo sta attraversando ore di estrema tensione a causa di un evento che ha scosso le diplomazie ... thesocialpost.it Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiIntervento della Marina israeliana contro la Flotilla diretta a Gaza: navi bloccate in acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti fermati. Meloni: Condanniamo il sequestro ... panorama.it