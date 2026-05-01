israele blocca la flotilla

La Marina israeliana ha intercettato nuovamente la Global Sumud Flotilla, questa volta a oltre 960 chilometri da Gaza, nelle acque internazionali. Le imbarcazioni si trovavano più vicine alle coste italiane che a quelle della Palestina, segnando un nuovo episodio nel blocco delle attività di questa flottiglia. La notifica dell'intervento è arrivata mentre la nave si trovava in acque al di fuori del territorio palestinese, in un'area considerata internazionale.

La Marina israeliana ha intercettato (nuovamente) la Global Sumud Flotilla, solo che questa volta lo ha fatto a oltre 960 chilometri da Gaza, quindi nelle acque internazionali, quando le imbarcazioni erano più vicine alle coste italiane che a quelle della Palestina. Secondo il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, nelle prossime ore però "le persone trasferite dalle imbarcazioni della Flotilla alla nave israeliana saranno fatte sbarcare in Grecia (probabilmente nel porto di Lasithi, a Creta, ndr)". Sempre Sa’ar ha poi assicurato che i partecipanti "alla Flotilla provocatoria sono sbarcati rimanendo illesi" e ha invitato "chiunque non sia interessato alle provocazioni, ma a fornire aiuti umanitari, a farlo tramite il Board of Peace".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Israele blocca ancora la Flotilla: l’Europa intervenga!

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