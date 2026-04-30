Israele blocca le navi della nuova Flotilla manifestazione nel pomeriggio a Genova

A Genova si terrà oggi alle 18 una manifestazione di protesta contro il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano, avvenuto in acque internazionali. La manifestazione si svolgerà davanti al varco Albertazzi e rappresenta l’ennesima mobilitazione della città in risposta a questa azione. La protesta vede coinvolti cittadini e attivisti che si sono radunati per esprimere il loro dissenso.

Genova scende di nuovo in piazza per la Flotilla: si svolgerà alle 18 di oggi, giovedì 30 aprile, davanti al varco Albertazzi, la manifestazione di protesta contro il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla avvenuto da parte dell'esercito israeliano in acque internazionali.Cos'è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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