Global Flotilla Israele blocca 20 navi in acque internazionali Proteste a Venezia e Mestre

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, l'esercito israeliano ha fermato circa venti delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione internazionale autonoma con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. Le navi si trovavano in acque internazionali quando sono state sottoposte a blocco. In Italia, si sono svolte proteste a Venezia e Mestre, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso.

Nella notte tra il 29 e 30 aprile l'esercito israeliano ha bloccato una ventina delle 58 barche della “Global Sumud Flotilla”, la seconda missione internazionale autorganizzata che punta a portare aiuti a Gaza. Il blocco è avvenuto nelle acque internazionali a largo di Creta, un territorio in cui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Global Sumud Flotilla: Israele intercetta navi e rapisce civili in acque internazionali. «Il silenzio è complicità»Prima ancora che la Global Sumud Flotilla partisse verso Gaza erano stati individuati alcuni punti critici che avrebbero potuto compromettere... Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; La marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla, il video dell'abbordaggio; Ripartita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla. Israele blocca le navi della nuova Flotilla dirette a Gaza: 24 italiani arrestati. Meloni: Liberazione immediataAlcune imbarcazioni sono state intercettate nei pressi di Creta. Laser e armi contro di noi, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi in ginocchio, dicono gli attivisti. Riun ... today.it FLOTILLA: ISRAELE BLOCCASarebbero 22 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate la scorsa notte da motoscafi israeliani in acque internazionali, a 70 miglia dalle coste di Creta, con circa 400 attivisti fermati ... 9colonne.it Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate e che sono stati arrestati. Lo si apprende da fonti del team legale, il quale sottolinea: "E' estremamente grave che attivist - facebook.com facebook La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana ha intercettato 15 di 58 imbarcazioni durante la notte. A denunciarlo sui social è la stessa Flotilla in un messaggio postato su X: "Le nostre imbarcazioni sono state x.com