Global Flotilla Israele blocca 20 navi in acque internazionali Proteste a Venezia e Mestre

Da veneziatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, l'esercito israeliano ha fermato circa venti delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione internazionale autonoma con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. Le navi si trovavano in acque internazionali quando sono state sottoposte a blocco. In Italia, si sono svolte proteste a Venezia e Mestre, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso.

Nella notte tra il 29 e 30 aprile l'esercito israeliano ha bloccato una ventina delle 58 barche della “Global Sumud Flotilla”, la seconda missione internazionale autorganizzata che punta a portare aiuti a Gaza. Il blocco è avvenuto nelle acque internazionali a largo di Creta, un territorio in cui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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