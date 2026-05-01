Islanda il viaggio di un pugliese tra silenzio e vita al Circolo Polare

Un autore pugliese ha pubblicato il suo terzo volume dedicato alla vita sull’isola di Grímsey, una delle isole dell’arcipelago islandese situata vicino al Circolo Polare Artico. Il libro si concentra sulla quotidianità e i paesaggi di questa remota località, offrendo una narrazione dettagliata delle esperienze vissute in un ambiente caratterizzato da silenzio e natura incontaminata. La pubblicazione si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento sulla vita nelle zone più estreme.

? Cosa sapere Il pugliese Leonardo Piccione pubblica il terzo volume dedicato alla vita nell'isola di Grímsey.. Il racconto analizza il rapporto tra isolamento umano e natura nel Circolo Polare Artico.. Il pugliese Leonardo Piccione, dottore in Scienze Statistiche nato a Corato nel 1987, ha appena pubblicato il suo terzo volume dedicato ai segreti dell’Islanda, intitolato Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico, raccontando la vita estrema su un’isola abitata da soli cinquanta residenti. L’autore, che ha già firmato opere come Il Libro dei vulcani d’Islanda nel 2019 e Tutta colpa di Venere nel 2022, non si presenta come l’eroe delle grandi esplorazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Islanda, il viaggio di un pugliese tra silenzio e vita al Circolo Polare Islanda | Un Viaggio di 7 Giorni tra Paesaggi Epici (Drone) Notizie correlate Andateci voi a giocare al Circolo Polare ArticoAffrontare il Bodø/Glimt in Norvegia è complicato anche per le migliori squadre di calcio europee: l'ultima a scoprirlo è stata l'Inter Mercoledì... Leggi anche: Forlì si immerge nel Barocco: un viaggio tra filosofia, scienza e arte al circolo Aurora Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Grímsey tra solitudine, comunità e riscoperta di sé; Il periodo migliore per visitare l’Islanda; Quell'ondata di caldo record che nel 2025 ha colpito (soprattutto) il Circolo Polare Artico; Clima, temperature oltre la media nel 95% dell'Europa nel 2025: il rapporto Copernicus. Dentro il mal d’Islanda: a Materia storie dal Circolo Polare ArticoSabato 9 maggio alle 17.30 l’incontro con Leonardo Piccione: il racconto dell’isola di Grímsey tra isolamento, comunità e vite al limite del mondo ... varesenews.it Il lungo viaggio delle Ferrari verso il Circolo Polare ArticoRoma, (askanews) – Un viaggio, un sogno, un obiettivo: un record. Trenta Ferrari, trenta driver, trenta auto velocissime, con un cuore tutto italiano. Un club, una passione, un’avventura. Il Circolo ... affaritaliani.it L'Islanda e l'amore per il Circolo polare artico Un viaggio tra solitudine e comunità, tra pescatori e paesaggi estremi, dove nasce il “mal d’Islanda”. Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico racconta l’esperienza di Leonardo Piccione sull’isola di Grím - facebook.com facebook Quell'ondata di caldo record che nel 2025 ha colpito (soprattutto) il Circolo Polare Artico x.com