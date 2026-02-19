Andateci voi a giocare al Circolo Polare Artico

L’Inter ha perso contro il BodøGlimt in Norvegia, dimostrando quanto sia difficile giocare in questo stadio. La squadra italiana ha subito due gol in meno di mezz’ora, complicando la partita fin dal primo tempo. Il clima freddo e il campo in condizioni difficili hanno influito molto sulla prestazione dei nerazzurri. I norvegesi, invece, si sono dimostrati più pronti e determinati. Questa sconfitta dimostra quanto il Circolo Polare Artico possa mettere in crisi anche le grandi squadre europee.

Affrontare il BodøGlimt in Norvegia è complicato anche per le migliori squadre di calcio europee: l'ultima a scoprirlo è stata l'Inter Mercoledì sera l'Inter ha perso 3-1 in casa del BodøGlimt nell'andata dei playoff di Champions League, complicandosi parecchio le cose per la qualificazione agli ottavi di finale. Il BodøGlimt viene dalla cittadina norvegese di Bodø (Glimt vuol dire fulmine), circa 42mila abitanti e soprattutto 300 chilometri a nord del Circolo Polare Artico. È il posto più a nord in cui si sia mai giocata la Champions League, e anche per le più forti squadre d'Europa è una trasferta complicata per motivi logistici, climatici e calcistici.