Ischia cocaina nello scooter e in casa | il fatto

Durante un controllo sulla strada a Ischia, la Polizia di Stato ha fermato un conducente di scooter trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione dell’abitazione ha portato al ritrovamento di una quantità consistente di sostanza stupefacente e di materiale utile per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma per le formalità di rito.

Controlli della Polizia di Stato a Ischia: fermato uno scooterista con droga, la perquisizione in casa porta a un maxi sequestro. Ancora un arresto per droga a Ischia, dove nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha fermato un 41enne con precedenti di polizia specifici, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il controllo sullo scooter. L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dagli agenti del Commissariato di Ischia. Durante un controllo su strada, i poliziotti hanno fermato l’uomo mentre viaggiava a bordo di uno scooter, trovandolo in possesso di due involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ischia, cocaina nello scooter e in casa: il fatto Notizie correlate Via Ginori, 28enne arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro: nello scooter nascondeva soldi e cocainaQuando si è trovato costretto ad abbandonare lo scooter in via Ginori, trovando la strada chiusa e non potendo dunque proseguire oltre, ha provato a... Ischia, scoperta base di spaccio: arrestato 43enne con cocaina e hashishBlitz della Polizia di Stato a Barano d’Ischia, dove nel pomeriggio di ieri un 43enne del posto, con precedenti di polizia, è stato arrestato per... Una raccolta di contenuti Cocaina in casa e sullo scooter: arrestato 41enne con 247 grammi di drogaGli agenti del Commissariato di Ischia hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un uomo di 41 anni, C.S., già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, con l’accus ... ildispariquotidiano.it Cocaina negli slip: un arresto nel CataneseAd Aci Catena la Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 39enne che nascondeva una grande quantità di cocaina negli slip. newsicilia.it