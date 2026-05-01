Irruzione e spari in un ristorante di Bisceglie ucciso il caposala

Ieri sera, tre individui sono entrati nel ristorante Spaghetteria di Bisceglie, facendo irruzione nei locali. Durante l’episodio, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Nel corso della sparatoria, è rimasto ferito e successivamente deceduto il caposala presente sul posto. La vicenda sta ora seguendo le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i motivi e i dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Sono tre le persone che ieri sera hanno fatto irruzione all’interno del ristorante Spaghetteria n.1 in via Storelli a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco uccidendo il caposala 62enne Angelo Pizzi. Sul caso stanno indagando i carabinieri anche attraverso l'esame delle telecamere di sorveglianza in zona. Non è escluso che fuori dal locale ci fosse una quarta persona che stesse aspettando le altre tre, entrate nel ristorante. L'indagine sull'omicidio è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, competente anche sul territorio del Tribunale di Trani.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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