Stasera a Bisceglie, nel ristorante di via Gramsci, un uomo è stato colpito da diversi colpi di pistola e ha perso la vita. La polizia si è recata sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione e sta indagando sull’accaduto. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima né i dettagli sulla dinamica dell’evento. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e non si sa se si sia trattato di una lite o di un agguato. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e personale del 118.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uomo ucciso a colpi di pistola in ristorante a Bisceglie

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