Napoli | violenza sessuale su un bambino di 3 anni Carabinieri arrestano 47enne

A Napoli, al centro commerciale La Birreria di Secondigliano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni dopo che una donna ha chiamato il 112 per segnalare una presunta violenza sessuale su un bambino di 3 anni. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione. L'uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

NAPOLI – Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe “toccato” un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un’occhiata in giro. Tra un titolo e l’altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell’uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

