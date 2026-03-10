Iran Trump | Se toccano il petrolio colpiremo più duramente I Pasdaran | Decidiamo noi la fine della guerra – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra si concluderà a breve, ma non entro questa settimana. Nel frattempo, i Pasdaran iraniani affermano di avere il controllo sulla decisione finale della fine del conflitto. Trump ha anche minacciato di rispondere con maggiore durezza se ci saranno attacchi sul settore petrolifero. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran, prima ha detto che le forze iraniane «hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership». Poi ha sostenuto che l’attacco statunitense «potrebbe diventare ancora più aggressivo» se i leader iraniani cercheranno di interrompere l’approvvigionamento energetico mondiale. Intanto i Guardiani della Rivoluzione gli rispondono: «Saremo noi a decidere la fine della guerra. L’equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Open.online

