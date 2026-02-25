Iran Trump | Vogliono accordo per evitare raid più di quanto lo voglia io

L’Iran spinge per un accordo, mentre gli Stati Uniti temono un’escalation militare. La causa di questa tensione risiede nelle trattative di Ginevra, che si svolgono a poche ore di distanza. Teheran mostra di voler prevenire interventi armati, anche più di quanto Washington desideri evitare azioni militari. Le parti si confrontano con obiettivi contrastanti, mentre si avvicina il momento delle decisioni decisive. La situazione resta incerta e ancora tutta da definire.

(Adnkronos) – A 24 ore dal nuovo round di colloqui con gli Usa a ginevra, l'Iran desidera arrivare a un accordo per evitare i raid degli Stati Uniti più di quanto lo voglia raggiungere il presidente americano. Questa, rivela la Cnn, la frase che Donald Trump avrebbe pronunciato durante un pranzo con giornalisti e corrispondenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Usa-Iran, i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte: "Se non vogliono l'accordo..."Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo vicini a un possibile accordo, ma la strada resta difficile.

Da Trump un ultimatum all’Iran: “Dieci giorni per accettare l’accordo”. Ma il Wall Street Journal insiste: “Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa”Trump ha dato all’Iran dieci giorni per accettare un accordo, minacciando azioni immediate.

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

Temi più discussi: Trump, la frase sui raid in Iran e le tre opzioni in attesa di Ginevra; Iran, Araghchi: Con Usa intesa su principi fondamentali, ma basta minacce; Le notizie di venerdì 20 febbraio sulla situazione in Iran; Funzionari di entrambe le parti: Iran e Usa stanno scivolando verso la guerra.

Trump, 'l'Iran vuole un accordo più di quanto lo voglia io'L'Iran vuole un accordo più di quanto lo voglia io. Lo ha detto Donald Trump ad un incontro con i principali giornalisti americani prima del discorso sullo Stato dell'Unione. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it

Donald Trump avverte l’Iran: Non credo che vogliano le conseguenze di un mancato accordoDonald Trump torna ad avvertire Teheran: se non farà l’accordo ci saranno conseguenze. Il presidente statunitense, parlando ai ... blitzquotidiano.it

Il destino dell'Iran. Tre cautele e una variabile impazzita: Trump (di A. Pagani) x.com

Sky - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro". https://tinyurl.com/3wwd64aa facebook