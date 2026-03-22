Gli Stati Uniti sono stati accusati di aver eliminato l’Iran dalla mappa, secondo quanto dichiarato recentemente. Un analista di basso livello avrebbe commentato che non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Nel frattempo, il presidente ha affermato che ci sono tentativi di concludere un accordo con l’Iran, ma lui non è d’accordo. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

Milano, 21 mar. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti hanno spazzato via l’Iran dalla mappa, eppure il loro analista di basso livello, David Sanger, dice che non ho raggiunto i miei obiettivi. Sì che li ho raggiunti, e con settimane di anticipo! La loro leadership è sparita, la loro marina e la loro aviazione sono distrutte, non hanno assolutamente alcuna difesa e vogliono concludere un accordo. Io no! Siamo con settimane di anticipo. Proprio come la loro incompetente copertura elettorale su di me, il fallimentare New York Times sbaglia sempre!”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump, vogliono concludere un accordo, io no

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