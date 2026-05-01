Iran Trump riunisce i militari | ‘pronto all’inevitabile tempesta’

Il presidente degli Stati Uniti ha convocato i comandanti militari per discutere delle recenti azioni offensive e delle strategie future. Durante l'incontro, si sono analizzate operazioni di breve durata e di grande intensità, con l’obiettivo di influenzare le negoziazioni in corso. Le dichiarazioni ufficiali indicano la volontà di prepararsi a eventuali sviluppi, mentre le autorità coinvolte valutano le prossime mosse. La situazione rimane tesa e sotto costante osservazione.