Iran Trump riunisce i militari | ‘pronto all’inevitabile tempesta’
Il presidente degli Stati Uniti ha convocato i comandanti militari per discutere delle recenti azioni offensive e delle strategie future. Durante l'incontro, si sono analizzate operazioni di breve durata e di grande intensità, con l’obiettivo di influenzare le negoziazioni in corso. Le dichiarazioni ufficiali indicano la volontà di prepararsi a eventuali sviluppi, mentre le autorità coinvolte valutano le prossime mosse. La situazione rimane tesa e sotto costante osservazione.
Il numero uno del Centcom Brad Cooper gli ha presentato i nuovi piani per una potenziale azione: una serie di attacchi “brevi e potenti” nella speranza di spezzare l’impasse nelle trattative e costringere l’Iran a piegarsi sul nucleare. Le alternative illustrate al commander-in-chief, alla presenza anche del capo di stato maggiore aggiunto, Dan Caine, includono poi l‘utilizzo delle forze speciali per mettere al sicuro le scorte di uranio arricchito. Ma anche la presa di controllo, tramite l’impiego di forze di terra, dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale. Per la riapertura, comunque, gli Stati Uniti non potrebbero procedere da soli ma avrebbero bisogno di una coalizione internazionale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni
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