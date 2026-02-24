Gli Stati Uniti hanno trasferito 150 aerei militari in Europa e Medio Oriente a causa del fallimento dei negoziati sul nucleare con l'Iran. Militari americani si preparano a possibili azioni militari, mentre le tensioni crescono nella regione. I velivoli sono stati spostati in basi strategiche, pronti a intervenire in caso di escalation. Le manovre si intensificano mentre le forze americane rafforzano la presenza nella zona. La situazione resta molto tesa e incerta.

Il cielo tra Europa orientale e Medio Oriente si riempie di aerei militari statunitensi. Dopo il fallimento del secondo round di colloqui sul nucleare con l'Iran, gli Stati Uniti hanno avviato uno dei più imponenti dispiegamenti degli ultimi vent’anni nella regione. Secondo i dati di tracciamento dei voli e le immagini satellitari analizzate dal Washington Post, oltre 150 aerei Usa sono stati trasferiti in basi europee e mediorientali nelle ultime settimane. Un rafforzamento che, per dimensioni, supera quello registrato prima degli attacchi americani contro obiettivi legati al programma nucleare iraniano nel giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran: media, 'Usa hanno trasferito oltre 150 velivoli in basi in Europa e Medio Oriente'Le autorità americane hanno trasferito più di 150 velivoli in basi europee e mediorientali, aumentando così la presenza militare vicino all’Iran.

Allerta in Medio Oriente, l’Iran potrebbe attaccare preventivamente Israele per “timore” di Trump?Un’eventuale escalation tra Iran e Israele è al centro dell’attenzione in Medio Oriente.

Aerei militari USA in Europa e Medio Oriente, trasferiti 150 velivoli. «Trump pronto ad attaccare l'Iran»Il cielo tra Europa orientale e Medio Oriente si riempie di aerei militari statunitensi. Dopo il fallimento del secondo round di colloqui sul ... msn.com

Rafforzamento USA in Medio Oriente: decine di aerei militari alla base giordana di Muwaffaq SaltiLa base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania ospita oltre 60 aerei da attacco e 68 da trasporto degli Stati Uniti, in un possibile preludio a nuove mosse contro l’Iran ... ilmetropolitano.it

