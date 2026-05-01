L’ippodromo delle Bettole sarà riaperto il 10 giugno, dopo un periodo di chiusura. Varese Turf & Sport organizzerà 15 riunioni di corse durante l’estate, tra giugno e settembre, sul nuovo tracciato. La riapertura segna un passo importante per il rilancio dell’impianto, che torna ad ospitare eventi e competizioni dopo il periodo di inattività. Le attività si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito.

? Cosa sapere Varese Turf & Sport riapre l'ippodromo delle Bettole il 10 giugno prossimo.. Il piano prevede 15 riunioni estive tra giugno e settembre sul nuovo tracciato.. La Varese Turf & Sport ha avviato i lavori per il rilancio dell’ippodromo delle Bettole, puntando a trasformare l’impianto varesotto nel punto di riferimento per l’ippica in tutto il Nord Italia entro la stagione estiva. Il progetto, che vede come protagonista la nuova gestione subentrata a gennaio dopo la firma di un contratto trentennale con l’amministrazione comunale, mira a restituire prestigio a una struttura storica. L’obiettivo dichiarato da Luigi Rinzivillo, amministratore delegato della società, è quello di far tornare le Bettole a essere il centro gravitazionale per gli appassionati del settore non solo a livello locale, ma su scala regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ippodromo Bettole: cantiere aperto per il rilancio a giugno

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