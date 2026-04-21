La metamorfosi del Trincerone da discarica a cielo aperto a cantiere della Linea 2 | via ai lavori a giugno 2026

A Torino, il Trincerone sta per cambiare volto: da discarica a sito di cantiere per la Linea 2 del metrò. I lavori sono previsti per partire a giugno 2026, dopo anni di abbandono e degrado. La zona, caratterizzata da aree dismesse e vuoti urbani, si prepara a una trasformazione che coinvolge un intervento di riqualificazione e sviluppo infrastrutturale. La riqualificazione di questo spazio si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana.

Ci sono luoghi di Torino in cerca di risposte da decenni. Vuoti urbani, aree dismesse che, in stato di abbandono, subiscono una trasformazione, spesso, in discariche a cielo aperto. Un destino toccato, da quasi quarant'anni, all'ex scalo merci Vanchiglia, anche più noto a tutti come Trincerone.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Stadio della Vittoria, il Coni Puglia denuncia: “Trasformato in discarica a cielo aperto”Lo Stadio della Vittoria di Bari, luogo simbolo della memoria sportiva cittadina, si starebbe progressivamente trasformando in una sorta di deposito... Contenuti utili per approfondire La metamorfosi del Trincerone, da discarica a cielo aperto a cantiere della Linea 2: via ai lavori a giugno 2026Ci sono luoghi di Torino in cerca di risposte da decenni. Vuoti urbani, aree dismesse che, in stato di abbandono, subiscono una trasformazione, spesso, in discariche a cielo aperto. Un destino toccato ... torinotoday.it La nuova vita del trincerone. La bonifica è finita, ora cominciano i lavoriIl trincerone di Torino, un tempo sul fondo c'erano i binari, e i treni lo solcavano: cinque chilometri e mezzo, un taglio lungo il quartiere di Barriera di Milano, dall'ex Gondrand fino allo scalo ... rainews.it