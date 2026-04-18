Nella serata di venerdì 17 aprile a Villa Carcina, una donna di 32 anni e la sua bambina di 7 anni sono state investite da una moto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’incidente ha causato momenti di forte tensione tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le due ferite sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella serata del 17 aprile. Momenti di forte tensione nella serata di venerdì 17 aprile a Villa Carcina, dove una donna di 32 anni e la figlia di 7 anni sono state travolte da una moto mentre attraversavano la strada. L’incidente è avvenuto lungo la Sp345, sulle strisce pedonali vicino al parco di Villa Glisenti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 21.20 in codice rosso, facendo temere inizialmente il peggio. Intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate rapidamente due ambulanze dei volontari di Villa Carcina e un’automedica, insieme ai carabinieri incaricati dei rilievi. I sanitari hanno prestato le prime cure alle due ferite, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura a Villa Carcina: madre e figlia investite sulle strisce

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