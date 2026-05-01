Un tribunale ha condannato l’automobilista coinvolto in un incidente in cui una ciclista è stata investita da una vettura. L’incidente è avvenuto in una strada cittadina e, secondo la sentenza, il sole non è stato considerato un motivo giustificativo per l’accaduto. La decisione si basa sugli accertamenti svolti dal giudice, che ha valutato le testimonianze e le prove raccolte.

? Cosa sapere Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condanna l'automobilista che ha investito una ciclista.. La sentenza del 28 aprile stabilisce che l'abbagliamento solare non esime dalla responsabilità.. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza emessa il 28 aprile, ha stabilito la piena responsabilità di un conducente che, a causa dell’abbagliamento solare, ha investito una ciclista ferita mentre percorreva il margine sinistro della carreggiata. L’episodio giudiziario trae origine da un incidente stradale in cui un uomo alla guida di una Toyota Yaris è entrato in collisione con una donna che procedeva in bicicletta. L’impatto ha causato la caduta della ciclista, la quale ha riportato diverse lesioni fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Investita dalla Yaris: il sole non giustifica l’incidente con la ciclista

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